Une équipe du Standard de Liège remaniée à La Gantoise

Mbaye Leye sera privé de nombreux joueurs à La Gantoise ce mercredi lors de la quatrième journée des Playoffs 2.

L'infirmerie du Standard de Liège est bien remplie en cette fin de saison. Pour le déplacement à La Gantoise ce mercredi, Mbaye Leye devra se passer des services de Selim Amallah (dos), de Samuel Bastien (élongation), d'Arnaud Bodart (commotion cérébrale), de Merveille Bokadi (talon d’Achille), de Laurent Henkinet (pubalgie), de Laurent Jans (dos), de Nicolas Raskin (genou) et de Moussa Sissako (genou). Le technicien sénégalais a confié également que Maxime Lestienne (ischios) était incertain pour cette joute à la Ghelamco Arena.

L'entraîneur du matricule 16 alignera une équipe remaniée à Gand. Dans les cages, on retrouvera le vétéran Jean-François Gillet. Devant le portier âgé de 41 ans, on devrait avoir une charnière centrale Laifis-Vanheusden. Sur les flancs, Gavory à gauche et Siquet à droite. Eden Shamir et Allan Delferrière devraient prendre place au sein l'entrejeu. Devant, Mehdi Carcela et Michel-Ange Balikwisha devraient animer les ailes tandis que le duo Klauss-Muleka occupera le front de l'attaque.