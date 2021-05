Le staff du Sporting Charleroi se complète : un autre Still et un jeune analyste débarquent

Edward Still complète le staff qui l'aidera à remplacer Karim Belhocine au Sporting Charleroi.

Le RCSC a annoncé l'arrivée de deux nouveaux membres du staff aux côtés d'Edward Still : son frère, Nicolas Still, devient analyste vidéo et travaillera avec Damien Januel, déjà présent au club depuis deux ans. Un autre jeune analyste data, Baptiste Henry, qui avait réalisé un stage à Southampton, rejoint également le staff.

Frank Defays reste T2 et Samba Diawara reste T3, Cédric Berthelin entraîneur des gardiens et Philippe Simonin préparateur physique.