Le retrait des Qataris ? Eupen réagit !

La saison prochaine risque d'être compliquée pour les Pandas...

Il y a deux jours, nous vous apprenions qu'Aspire ne voulait plus injecter de l'argent à Eupen. Ce qui implique que les Pandas devront vivre sur fonds propres et qu'ils vont devoir se serrer la ceinture. De plus, Adidas et Qatar Airways pourraient aussi se retirer en tant que sponsor. Sans parler des nombreux transferts sortants à venir afin de récolter des sous et de réduire massivement la masse salariale du club.

Pour rappel, Benat San José, Ivan Bravo, Jordi Condom et Manel Exposito ont tous quitté le club ces dernières semaines...

Le club germanophone a tenu à réagir via un communiqué ce mercredi :

"Chers supporters,

Nous tenons à rectifier les informations diffusées par les médias concernant le retrait de notre investisseur. La crise Corona a entraîné le football mondial dans une crise économique dont les conséquences ne sont pas encore totalement prévisibles à l'heure actuelle. Nous devons partir du principe que les sponsors, par exemple, ne pourront pas rester engagés comme avant, car ils font eux-même partie de la crise et sont touchés de manière très différente. Cela s'applique également à l'AS Eupen et à ses sponsors. Cela ne s'applique pas à notre investisseur, contrairement à ce qui est dépeint dans les médias. La Fondation Aspire Zone a assuré le club, en tant qu'investisseur de longue durée et extrêmement fiable, qu'elle poursuivrait son engagement actuel au cours des deux prochaines années. Nous devons vivre avec les réductions en tant que club. Chaque crise est également porteuse d'opportunités, et nous sommes convaincus qu'avec votre soutien, nous pourrons nous maintenir avec succès.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous attendons avec impatience le début de la nouvelle et excitante saison 2021-2022", peut-on lire dans le communiqué des Pandas.