Officiel: Will Still quitte le Beerschot

Moins de trois semaines après l'arrivée de Peter Maes, Will Still quitte le Beerschot.

Will Still avait pris la relève après le départ d'Hernan Losada, c'est finalement Peter Maes qui sera la T1 du Beerschot la saison prochaine et le jeune entraîneur, lui, quitte le club. "Le Beerschot et Will Still ont décidé, d'un commun accord, de mettre fin à leur collaboration", précise le club anversois dans son communiqué.

Ancien T1 du Lierse, Will Still était arrivé au Beerschot en 2018 et il aura connu une belle aventure au Beerschot: la montée en D1A, des débuts réussis en Pro League en tant qu'assistant d'Hernan Losada et une fin de saison en tant que T1 intérimaire.

Le Beerschot souhaite d'ailleurs le meilleur à son désormais ex-entraîneur. "Will a le potentiel pour devenir un coach fantastique, l'un des meilleurs de Belgique. Comme Stijn Vreven et Hernan Losada avant lui, il s'en va par la grande porte", estime Jan Van Winkel.