Un médian d'OHL en route pour Charleroi

Aboubakar Keita prochaine recrue du Sporting de Charleroi? Selon les informations de Sud Presse, le médian actif à OHL devrait rejoindre les Zèbres dans les jours à venir.

Âgé de 23 ans, le médian ivoirien a encore un an de contrat au King Power Stadium, mais il n'entre pas dans les plans de Marc Brys. Passé par le Danemark, la Suède et la Norvège, il était arrivé à OHL en 2019. Après une saison pleine en D1B, il a glissé sur le banc des remplaçants sous les ordres de Marc Brys et n'a disputé que trois matchs en Pro League lors de l'exercice 2020-2021.