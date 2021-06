Le Sporting de Charleroi et Kappa prolongent leur collaboration

Les Zèbres et l'équipementier collaborent depuis l'entame de la saison 2018-19. Un partenariat qui s'est intensifié au fil des saisons, englobant tour à tour l'équipe première, l'ensemble de la Zebra Belfius Academy et, plus récemment, l'ensemble de la section féminine carolo.

Le Sporting de Charleroi et Kappa ont prolongé leur partenariat pour 3 saisons supplémentaires. La nouvelle vareuse 2021-2022 sera dévoilée prochainement. Rémi Garnier, Directeur commercial et marketing de Kappa Europe. "Nous sommes très heureux de pouvoir continuer notre collaboration avec le Sporting de Charleroi après un partenariat entamé en 2018. Ceci va dans le sens de notre stratégie de marque d’être présent sur tous les territoires européens en football, et notamment en Belgique où nous équiperons 3 équipes en Jupiler Pro League pour la saison 2021-2022. Nous sommes fiers de pouvoir faire profiter de nos produits à toutes les entités du club ainsi qu’aux supporters carolo pour les trois prochaines saisons." 🤝 Le Sporting de Charleroi et l’équipementier @KappaFrance prolongent leur collaboration pour trois saisons supplémentaires 😍🦓



