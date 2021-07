Raphaël Varane devrait digérer l'élimination avec un beau transfert

Et si le champion du monde français quittait à son tour le Real... pour rejoindre la Premier League?

Il ne s'agit pas d'un secret, Manchester United apprécie énormément le défenseur central du Real Madrid Raphaël Varane (28 ans, 31 matchs et 2 buts en Liga pour la saison 2020-2021). Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'international français pourrait éventuellement quitter les Merengue sur ce mercato d'été et se trouve bien en discussions avec les Red Devils, d'après les informations du journaliste de Téléfoot Julien Maynard ce jeudi.

Entre les deux parties, les échanges sont positifs avec des positions de plus en plus proches concernant un possible transfert. Pour rappel, le Real, en raison de la situation contractuelle de Varane, ne le retient pas mais attend plus de 50 millions d'euros pour accepter son départ.