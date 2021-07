Michel-Ange Balikwisha sacrifié au nom de l'équilibre financier

Ce mercredi, le Diablotin a utilisé la loi 1978 pour résilier le contrat qui le lie avec le Standard de Liège.

Michel-Ange Balikwisha aurait pu rapporter quelques millions d’euros au Standard de Liège, mais il n'en sera rien. Le joueur formé à l’Académie a eu recours à la loi de 78 afin de mettre fin unilatéralement à son contrat, moyennant le paiement d’une indemnité.

Alors qu'il voulait initialement prolonger et rester chez les Rouches afin de confirmer lors du prochain exercice, l'ailier a vu le matricule 16 le pousser dans les bras du Club de Bruges afin de renflouer ses caisses. Sacrifié en quelque sorte au nom de l'équilibre financier. Le Standard s'était mis d'accord avec les Blauw en Zwart pour un montant de 7 millions d'euros, mais l'Antwerp est venu frapper à la porte quelques jours plus tard avec une offre de 4,5 millions d'euros et un gros pourcentage à la revente (20%). Les Liégeois ont éconduit les Anversois et Michel-Ange Balikwisha a activé la loi 78 mercredi face au refus du Standard de le laisser rejoindre le Bosuil.

© photonews

Au Great Old, le Diablotin était assuré d'une place de titulaire au sein d'une équipe qui jouera le titre et évoluera sur la scène européenne. De plus, le salaire proposé par l'Antwerp était plus généreux que celui du Club de Bruges, quasiment le double. Le joueur aurait aimé qu'on lui laisse le choix et non qu'on l'oblige à rejoindre telle destination surtout à un moment important de sa carrière. Il veut jouer pour continuer de progresser et son souhait initial était de rester au Standard, mais le matricule 16 a besoin d'argent...

Afin de ne pas se trouver dans pareille situation, les Rouches auraient dû blinder leurs jeunes talents durant l'hiver afin de mieux les verrouiller en cas d'offres. Un terrain d’entente sera-t-il trouvé entre le joueur et le club sur base d’un nouveau contrat ? Rejoindra-t-il l'Antwerp gratuitement ? Affaire à suivre...