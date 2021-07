Matteo Guendouzi arrive à Marseille

Matteo Guendouzi à Marseille, c'est presque fait. Le médian français avait d'ailleurs déjà salué Arsenal sur les réseaux sociaux, avant de retirer son Tweet.

Passé par le centre de formation du PSG, puis par Lorient, Matteo Guendouzi avait rejoint Arsenal en 2018. Il y a joué 82 matchs en deux saisons, avant d'être prêté au Hertha Berlin, la saison dernière, où il a aligné 24 rencontres, 2 buts et 3 assists.

Après trois saisons à l'étranger, il devrait donc retrouver la Ligue 1, un championnat dans lequel il s'était révèlé en disputant les premières rencontres de sa carrière professionnelle alors qu'il n'avait que 17 ans.

Guendouzi confirmed too soon? Tweets deleted now pic.twitter.com/wzzdHdDaVT