Fin de parcours pour le flop Beiranvand à l'Antwerp

Alireza Beiranvand peut déjà quitter l'Antwerp, où son passage n'aura pas été une franche réussite.

Alireza Beiranvand (28 ans) était arrivé de Persépolis en 2020 avec de grosses attentes et un statut d'international iranien et de star au pays, mais n'a jamais convaincu, multipliant les boulettes et les approximations et faisant partie intégrante du grand problème de gardiens qu'a connu l'Antwerp en l'absence de Jean Butez.

Un an plus tard, il peut donc partir, d'après le Nieuwsblad : l'Antwerp ayant signé définitivement Ortwin De Wolf, Beiranvand peut partir et le Great Old ne sera pas gourmand, souhaitant juste récupérer les 600.000 euros investis. Une possibilité existe à Boavista (Portugal), mais le joueur attendrait mieux.