Elias Cobbaut en route vers la Turquie ?

Sous contrat avec Anderlecht jusqu'en juin 2023, Elias Cobbaut pourrait quitter les Mauves cet été. Un club turc se serait positionné pour l'accueillir en prêt.

Elias Cobbaut pourrait plier bagages cet été. Selon plusieurs sources, il n'entrerait plus vraiment dans les plans de Vincent Kompany pour la saison prochaine (2021/2022). Un départ semble donc de plus en plus probable pour le défenseur de 23 ans, qui pourrait trouver un nouveau point de chute en Turquie.

En effet, d'après les informations de Viralspor, le principal intéressé pourrait rebondir du côté d'Ankaragücü, en Süper Lig (D1 turque). Il serait ainsi prêté au club d'Ankara, jusqu'à la fin de la saison prochaine (juin 2022). Toutefois, la source n'indique pas si une option d'achat pourrait être incluse (ou pas) dans l'opération.

Pour rappel, Elias Cobbaut s'est gravement blessé en août 2020. Victime d'une fracture de la cheville, l'ancien joueur de Malines a été tenu éloigné des terrains pendant 137 jours. S'il est parvenu à retrouver sa place de titulaire en fin de saison, il n'a visiblement pas convaincu son entraîneur de miser sur lui. La sortie se rapproche pour lui.