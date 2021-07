Officiel : une piste d'Anderlecht signe au Celtic Glasgow

Anderlecht peut faire une croix sur Kyogo Furuhashi. Le Celtic Glasgow vient d'annoncer qu'il avait trouvé un accord pour le transfert du joueur, via un communiqué officiel. Même si le principal intéressé doit encore passer sa visite médicale, il devrait bien rejoindre le club écossais dans les prochains jours.

✍️ We have reached agreement to sign Japanese internationalist, @Kyogo_Furuhashi subject to the satisfaction of usual conditions and international clearance! 🍀#WelcomeKyogo 😍🇯🇵