Le meilleur joueur de Norvège en route vers le Standard

Le Standard devrait enfin s'activer dans le sens des arrivées : un renfort offensif devrait débarquer de Norvège.

Aron Dönnum (23 ans), ailier de Valerenga, aurait disputé face à Lillestrom son dernier match à domicile avec son club, d'après son entraîneur Dag-Eilev Fagermo s'exprimant sur Eurosport. L'international norvégien était cité au Standard de Liège et c'est bien vers Sclessin qu'il devrait se diriger : une offre aurait été émise et les détails sont proches d'être conclus, d'après TV 2, et Dönnum devrait donc devenir le premier renfort offensif liégeois.

Dönnum est auteur d'un début de saison de haut vol avec Valerenga : 9 matchs, 5 buts et 3 assists. Ailier gaucher vif et déroutant, il est considéré par les observateurs comme le meilleur joueur du championnat de Norvège cette saison et est également devenu international norvégien en juin dernier, disputant ses premières minutes face au Luxembourg. Hasard du calendrier : la semaine prochaine, Valerenga se déplace en Belgique pour affronter La Gantoise en préliminaires de la Conference League. Avec un petit crochet par Liège pour Aron Dönnum ?