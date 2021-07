L'Excel Mouscron prépare sa saison en D1B ... comme il aurait fallu préparer la précédente

Les signatures de joueurs d'expérience, la venue de deux icônes du club et d'une légende du football belge aux manettes, une communication plus transparente : l'Excel Mouscron fait tout ce qu'il faut faire pour renouer avec son public. Un peu tard ?

Dire que le projet de Gérard Lopez à son arrivée à Mouscron il y a un an nous laissait sceptiques est un euphémisme. Pas uniquement par la faute de l'homme d'affaires luxembourgeois : le club hurlu était devenu un hall de gare depuis longtemps, Lopez n'était qu'un investisseur de plus tirant sur une corde qui paraissait proche de se rompre. Et s'il aura été présent en conférence de presse au premier jour de la "nouvelle ère", on aura au final peu vu le futur ex-propriétaire du LOSC au Canonnier, ce qui n'a pas changé les supporters par rapport à Pairoj Piempongsant.

Le reste, c'est une histoire d'erreurs de casting sur le banc (Fernando Da Cruz), sur le terrain (inutile de nommer tous les flops venus du LOSC et d'ailleurs) et un club qui semblait avoir perdu le contact avec son public. En février, fait rare, une poignée d'entre eux manifestaient même devant le Canonnier, malgré les restrictions sanitaires. Et la relégation, inévitable après tant de danses au bord du gouffre, paraît avoir secoué tout le monde à Mouscron.

Un mercato enfin "fan-friendly"

Nous l'avions déjà écrit il y a un mois presque jour pour jour : les venues conjointes de Mbo Mpenza, Enzo Scifo et Emile Mpenza (depuis officielles) avaient le potentiel pour enfin ramener l'amour du public pour "son" Excel, qui ne l'était plus depuis longtemps. Non, Enzo Scifo n'a pas coaché depuis longtemps, et qui peut dire s'il réussira ? Quant à Mbo Mpenza, il est totalement inexpérimenté en tant que directeur sportif. Mais l'important est ailleurs : repartir d'une page blanche ne peut se faire sans l'appui populaire, cette fois.

Le mercato suit jusqu'ici cette ligne : finies, les arrivées de pseudo-talents issus des équipes réserves du LOSC, de Braga ou d'autres filiales obscures. Cristophe Diandy, Clément Tainmont ont déjà rejoint le club et leur cote de sympathie est réelle, tout comme leur expérience ; le nom de Luis Pedro Cavanda est évoqué, tout comme celui du talent liégeois Adrien Giunta. Le genre de mercato qu'il aurait peut-être fallu réaliser ... l'été passé, pour adjoindre aux jeunes venus du LOSC des joueurs dont le nom résonne auprès des supporters.

Malheureusement, Mouscron a également perdu en qualité - Koffi, Olinga, Ciranni ne seront pas aisément remplacés. Mais la D1B n'est pas la D1A. Cet Excel doit jouer la montée, et a visiblement tiré des leçons des échecs passés. Sera-ce suffisant ? Si le Canonnier pouvait à nouveau chanter, ce sera déjà une réussite ...