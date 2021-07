L'Union ponctue sa préparation par une victoire spectaculaire à Amiens

Les Unionistes ont terminé parfaitement leur préparation en réalisant un beau match face au club de Ligue 2.

L'Union Saint-Gilloise aura réalisé un sans faute lors de sa préparation. Opposés à Amiens ce samedi, les Unionistes se sont imposés sur le score spectaculaire de 3-4 grâce à un doublé de Vanzeir (5e et 80e) et des buts de Lynen (25e) et Undav (54e).

Avec sept victoires et deux défaites, les hommes de Felice Mazzu ont effectué une préparation plus que réussie. Reste maintenant à confirmer dimanche prochain du côté d'Anderlecht pour la première journée de Pro League.