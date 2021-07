MLS : Gabriel Heinze démis de ses fonctions

Gabriel Heinze aura tenu 17 rencontres en MLS, à la tête d'Atlanta United.

L'ancien défenseur de Manchester United, du Real Madrid ou encore du PSG a été remercié par Atlanta United au terme d'un bilan jugé trop maigre.

Après sa belle carrière de joueur, "Gaby" Heinze a débuté une carrière d'entraineur avec des passages à Argentinos Juniors et du Vélez Sarsfield.

Libre de s'engager gratuitement où il souhaitait, l'Argentin pouvait compter sur de l'intérêt concret venu d'Europe, mais optait finalement pour une aventure en MLS.

Club President Darren Eales and Vice President and Technical Director Carlos Bocanegra to address the media at 4pm today.