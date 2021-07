Un Sporting de Charleroi nouvelle formule

On poursuit notre série de présentations des clubs de Pro League avec le Sporting de Charleroi. Seulement 12es du championnat à l'issue de la phase classique, les Zèbres espèrent faire beaucoup mieux cette saison. Avec un nouveau capitaine à bord.

Le Sporting de Charleroi visait les playoffs 1 la saison dernière. Un départ canon et un historique 18 sur 18 semblaient avoir validé les ambitions zébrées, mais la machine s'est enrayée après une élimination cruelle aux portes des poules de l'Europa League.

Résultat: les Zèbres ont sombré et n'ont jamais été en mesure de remettre le bateau à flots. Une inattendue 12e place a scellé le sort de Karim Belhocine. Et c'est désormais à Edward Still qu'ont été confiées les clés du Mambourg. Un premier défi de taille en tant que T1 pour l'ancien adjoint d'Ivan Leko, car le Sporting et ses supporters ne veulent pas vivre une seconde saison consécutive sans playoffs (1 ou 2).

Le recrutement

Si le Sporting a parfait réalisé ses mercatos dans l'urgence et en fin d'été, le Sporting s'est montré concret et efficace sur le marché des transferts. Rémy Descamps et Nicolas Penneteau sont partis, mais leur départ a été comblé par l'arrivée d'Hervé Koffi, révélation de la saison dernière en Pro League. Avec Stefan Knezevic, Anass Zaroury, Stelios Andreou ou encore Adem Zorgane, ce sont des jeunes joueurs prometteurs qui sont venus compléter un effectif qui a peu bougé depuis la saison dernière.

Le Sporting devra toutefois sans doute encore se renforcer offensivement: les prêts de Kaveh Rezaei et de Lukasz Teodorczyk se sont achevés et Shamar Nicholson, qui dispute la Gold Cup avec la Jamaïque, manquera le coup d'envoi de la saison.

La préparation

Si le Sporting espère démarrer fort, les résultats n'ont pas été grandioses en préparation. Des partages contre Amiens (après avoir mené 3-0) et le RWDM, des défaites contre le PAOK, le Maccabi Haïfa ou encore Zulte Waregem: les Zèbres n'ont pas forcément fait le plein de confiance. Mais c'est samedi, à Ostende, qu'ils dévront répondre présent.

Les ambitions

Lors de se première conférence de presse en tant que nouveau coach du Sporting de Charleroi, Edward Still avait refusé de se donner un objectif précis pour la saison à venir. "Mettre une position au classement comme objectif n'a pas vraiment d'importance, ce qui est important, c'est de rendre les supporters fiers, qu'ils s'identifient à leur équipe", confiait-il à l'époque.

Mais le Sporting de Charleroi ne peut pas se permettre une seconde saison sans playoffs et on imagine que l'objectif des Zèbres sera, au minimum, d'accrocher un siège dans le top 8. Et plus si affinités?