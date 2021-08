Amical : du temps de jeu pour Bas Dost (buteur), Hans Vanaken et Tibo Persyn

Le Club jouait également en amical cet après-midi face à Westerlo.

Après le derby, Bruges rencontrait Westerlo en amical cet après-midi, l'occasion pour plusieurs joueurs de prendre du rythme et du temps de jeu.

On retrouvait ainsi Hans Vanaken, Bas Dost ou encore Tibo Persyn, qui a fait ses premières minutes sous les couleurs du Club.

Le Club était mené 0-1 à la pause grâce à un but de Vaesen (40e), mais les Blauw-Zwart ont renversé la rencontre et pris le dessus après le repos. Dost a profité d'une passe décisive de Sandra après seulement cinq minutes en seconde période pour égaliser (50e), avant que Van den Keybus ne plante le but de la victoire (86e).