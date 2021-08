🎥 Andy Najar, ressuscité, encore décisif cette nuit en MLS

Andy Najar a participé à la victoire de DC United cette nuit en inscrivant son premier but de la saison face au CF Montréal, égalisant pour le club de Washington qui l'emportera finalement 2-1. L'ancien d'Anderlecht, qui comptait déjà deux assists cette saison en MLS, confirme là son retour en forme, lui qui a si longtemps été gêné par les blessures et affirmait récemment avoir retrouvé sa forme physique grâce à un programme concocté par Nicolas Frutos.

Julian Gressel sets it up and Andy Najar puts it away!



This one is level just before the break! #DCvMTL pic.twitter.com/at28SWBxTl