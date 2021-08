Un international écossais proche de rejoindre le Beerschot

Lawrence Shankland (25 ans) devrait, d'après des sources écossaises, rejoindre sous peu le Beerschot, qui a formulé une offre, acceptée, d'un million de livres à Dundee United. Shankland, international écossais (4 sélections, un but), n'avait plus qu'un an de contrat en Ecosse. Il reste sur une belle saison avec 36 matchs pour 9 buts toutes compétitions confondues.

"Dundee United are set to sell star striker Lawrence Shankland to Belgian outfit Beerschot, 90min understands. The Antwerp-based outfit have already had bids rejected for the 25-year-old, but now we understand that a deal worth £1m has been agreed." https://t.co/n9aUfBkIf3