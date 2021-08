Anderlecht - La Gantoise, reporté en raison de l'Europe ?

Le match entre le RSCA et La Gantoise du 22 août pourrait être reporté en raison des obligations européennes des deux clubs.

Le RSC Anderlecht est d'ores et déjà quasi-assuré de disputer le prochain tour qualificatif de Conference League face au vainqueur du match retour entre Dundalk et Vitesse Arnhem, après sa victoire (0-3) au FK Laçi. De son côté, La Gantoise s'est fait peur à domicile face au RFS (2-2) et devra aller chercher un résultat en Lettonie pour se qualifier, mais reste favori contre un adversaire bien plus faible sur papier. Bref : le 22 août, les deux équipes pourraient être à quelques jours d'un match crucial pour l'accession aux poules européennes.

Résultat, comme le relaie Het Laatste Nieuws ce mardi : l'hypothèse d'un match reporté n'est pas à écarter. Cela avait été le cas la saison passée pour Antwerp-OHL et Genk-La Gantoise, et c'est une habitude prise depuis longtemps aux Pays-Bas. Les Buffalos, qui affronteraient en barrages le vainqueur de Rubin Kazan - Rakow Czestochowa, devraient faire la demande auprès de la Pro League, et on doute qu'Anderlecht refuse cette opportunité de mieux préparer un match déjà très important.