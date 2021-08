La Gantoise, Ostende, Saint-Trond, trois clubs de D1A à l'amende

Aujourd'hui, l'agence Belga nous informe que trois clubs de D1A ont été mis à l'amende en raison de transactions financières impliquant des agents.

L'opération Mains propres continue de sévir. D'après les informations de l'agence de presse Belga, le comité disciplinaire de la Royal Belgian FA (fédération belge de football) a prononcé des sanctions à l'égard de trois formations de D1A. Les clubs concernés sont : La Gantoise, Ostende et Saint-Trond.

Le KVO a été sanctionné en raison "d'une transaction sans l'approbation préalable de la clearinghouse". Cette dernière, fondée après l'opération Mains propres, vise à encadrer le rôle des agents dans le football belge. Plus largement, elle contrôle les flux financiers entre les joueurs, les clubs et les agents et cherche à les rendre transparents.

De son côté, La Gantoise a été punie pour "avoir effectué, sans autorisation, un paiement de 61.000 à un bureau d'agents le 6 juillet 2020", tandis que Saint-Trond a été mis à l'amende pour "trois versements, sans approbations au préalable, qui remontent à l'été 2020." D'autres sanctions pourraient suivre en cas de récidive...