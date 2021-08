Le Club de Bruges dépose 12 millions d'euros sur la table pour s'offrir les services de Mohamed Daramy

Le champion de Belgique commence à bouger lors de ce mercato estival et aurait ciblé le nouveau Krépin Diatta du côté du Danemark.

Après l'échec du dossier Alex Collado, le Club de Bruges a une nouvelle cible dans son viseur : Mohamed Daramy. Le jeune Danois a percé avec l'équipe principale du FC Copenhague il y a deux saisons et est considéré comme l'un des grands talents de son pays. À 19 ans, il a déjà disputé 88 matchs professionnels, marquant 15 fois et délivrant 7 passes décisives. Le Club voit lui le remplaçant idéal de Krépin Diatta. Daramy est rapide et technique, et il fait mal sur les flancs. Il joue habituellement du côté droit. Il doit donner plus de profondeur à l'attaque des Gzelles, ce qu'il manque depuis le départ de Diatta.

Le FC Copenhague a confirmé ce mercredi qu'il avait reçu une offre pour Daramy et qu'il négociait avec Bruges. Selon des sources danoises, il s'agirait d'une offre de 12 millions d'euros. Le joueur âgé de 19 ans deviendrait le transfert le plus cher de l'histoire des Blauw en Zwart. Le précédent record était celui de David Okereke, arrivé pour 8 millions d'euros en provenance de la Spezia il y a deux saisons.