Brentford s'apprête à accueillir Arsenal dans un stade bouillant : "Une ambiance comparable aux derniers matches de l'Angleterre à Wembley lors de l'Euro"

L'entraîneur de Brentford Thomas Frank et ses hommes vont débuter une saison historique ce soir face aux Gunners.

Brentford retrouve la Premier League après 74 ans d'attente. Un événement que les Londoniens espèrent voir gratifier de succès et surtout de maintien, pour une saison qui s'annonce tout de même compliquée pour tout promu.

Thomas Frank a déjà prévenu qu'il ne comptait pas changer son style de jeu. Il gardera en effet son état d'esprit offensif, ce style qui a permis à son équipe d'être promue en Premier League.

Le coach danois prévient déjà, son équipe va "en surprendre beaucoup" : "Nous sommes extrêmement concentrés sur le prochain match et notre objectif sera une place élevée au classement cette saison", confiait Thomas Frank en conférence de presse.

"Nous allons jouer pour attaquer", poursuit Frank qui s'attend à un stade bouillant pour accueillir Arsenal : "Ce sera une ambiance folle car c'est le premier match du club en Première League depuis tellement longtemps, je pense que nous allons vivre quelque chose de comparable aux deux derniers matches de l'Angleterre à Wembley lors de l'Euro."

Le club de Julian Jeanvier (ex-Mouscron) pourra compter sur Ivan Toney, le meilleur buteur de Championship la saison dernière (auteur de 31 buts) : "Ivan n'avait qu'un seul objectif, celui d'aller en Premier League avec nous et il a atteint son but. Maintenant, nous voulons attaquer la Premier League ensemble. Je crois beaucoup en Ivan. Il a toutes les capacités pour marquer la Premier League, avec sa mentalité et une grande confiance en lui, ce qui est nécessaire pour un buteur."