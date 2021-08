Triste nouvelle: Franck Berrier est décédé

Via un tweet, le club de la Côte a communiqué la triste nouvelle. Franck Berrier, 37 ans, est décédé d'une crise cardiaque lors d'une séance de sport.

Toutes nos condoléances vont à la famille et aux proches de l'ancien joueur du Standard.

Met grote droefenis en verslagenheid vernemen we het overlijden van clubicoon Franck Berrier (37). Hij overleed na een hartstilstand tijdens het sporten.



We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijden ! pic.twitter.com/T1C1I6aIsF