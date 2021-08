Pembélé n'est pas frustré: "Je préfère jouer avec Bordeaux que de regarder Messi"

Le jeune défenseur formé au PSG est parti du côté de Bordeaux

Prêté mardi à Bordeaux avec option d’achat, le défenseur polyvalent Timothée Pembélé (18 ans) n’aura pas eu l’occasion de croiser Lionel Messi, arrivé le lendemain du côté du Paris Saint-Germain. Entre la chance de pouvoir côtoyer l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, et disposer de plus de temps de jeu, le choix de l’international Espoirs français a cependant été vite fait.

"Non, il n’y a aucune frustration. On sait tous que Messi est une légende, mais ce n’est pas parce qu’il vient que je dois forcément jouer. Je suis jeune, j’ai beaucoup d’ambition, et je suis venu à Bordeaux pour gratter des minutes. Je préfère jouer à Bordeaux plutôt que de regarder Messi et ne pas jouer. Ce n’est pas grave non plus de ne pas l’avoir croisé à Paris. Ici aussi il y a des grands joueurs. Notamment Laurent Koscielny dont je suis très fan", a glissé la recrue aquitaine en conférence de presse. Un défenseur, un vrai !