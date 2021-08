Les ultras de l'OGC Nice sortent du silence

Le match entre Nice et l'OM a été interrompu à la 75ème minute après que Dimitri Payet a reçu et rejeté des bouteilles depuis la tribune sud de l'Allianz Riviera. La pelouse a ensuite été envahie et s'en sont suivies les tristes scènes de chaos qui ont fait le tour de la planète football.

Muets depuis les incidents de dimanche soir, les Ultras Populaire Sud Nice ont réagi ce lundi aux incidents de l'Allianz Riviera, dont leur tribune est à l'origine. "Suite aux événements survenus lors de Nice-OM, la Populaire Sud tient à clarifier les choses. Nous condamnons fermement les jets de projectiles ainsi que l’envahissement du terrain. À l’avenir, toute personne membre du groupe dont le comportement pourrait porter préjudice au groupe et au club, sera exclue. Pour information, suite aux échanges avec le club, la nécessité de la pose d’un filet anti-projectiles a été une nouvelle fois évoquée, comme depuis le début nous n’y sommes pas opposés. HONNEUR-FIDÉLITÉ", indique le communiqué du groupe d'ultras niçois sur les réseaux sociaux.