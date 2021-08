Hamza Rafia explique pourquoi il a rejoint le Standard et livre ses premières impressions : "C'était la folie à Sclessin vendredi"

Le milieu offensif a été prêté avec option d'achat au Standard de Liège par la Juventus cet été.

Hamza Rafia a rejoint le Standard de Liège cet été en provenance de la Juventus. L'international tunisien a expliqué pourquoi il avait rejoint les Rouches. "Il y avait déjà de l'intérêt du Standard depuis la mi-janvier et des pourparlers ont eu lieu mais il n'y avait rien de concret. Le projet de reconstruction qui met les jeunes en avant m'a convaincu de rejoindre le club. Un grand club qui veut retrouver les sommets. Puis la Jupiler Pro League est un championnat relevé, intense et à l'aide duquel je pourrai progresser", a confié le joueur formé à l'Olympique Lyonnais qui s'est informé auprès de Dylan Bronn et Daouda Peeters avant de rallier la Belgique. "Dylan ne m'a dit que du bien de la JPL et Daouda aussi. Par rapport à mon style de jeu et ce que je peux apporter, ils m'ont convaincu de venir", a-t-il ajouté.

Monté au jeu contre Ostende, Rafia a fait mal aux Côtiers. "J'ai montré ce que je pouvais faire. Provoquer, aider l'équipe à aller de l'avant et être dangereux. Le coach attend que je sois à l'écoute. Mon poste ? Je préfère jouer dans l'axe mais je suis devenu plus polyvalent depuis mon passage en Italie. À la Juve, j'ai évolué sur l'aile gauche et avec la Tunisie, sur l'aile droite."

L'international tunisien ne regrette pas d'avoir quitté la Juventus. "C'était une priorité de jouer, j'ai besoin de poursuivre ma progression et seul le temps de jeu peut m'y aider. J'ai envie de m'imposer en D1A. Compliqué de devenir titulaire à la Juve ? J'ai eu ma chance, mais il faut un certain statut que je n'ai pas aujourd'hui. J'ai appris beaucoup en Italie que ce soit sur et en dehors du terrain. J'ai échoué aussi en me blessant, mais mon passage chez les Bianconeri est réussi et jouer auprès de légendes comme Cristiano Ronaldo m'a aidé", a expliqué le milieu offensif avant de livrer ses premières impressions concernant les Rouches.

"J'ai très bien été accueilli par les joueurs et le staff. Un très beau collectif dans lequel règne un esprit de famille mais aussi une envie d'aller au combat. Nous avons remporté une victoire de groupe contre Ostende", a précisé Rafia avant de parler de Sclessin et de son douzième homme. "Quel public ! C'était la folie dès l'échauffement. Nous l'avons directement ressenti sur le terrain. Cela faisait tellement plaisir. Jouer dans des stades vides pendant plus d'un an, c'était compliqué. Vendredi, c'était vraiment le feu", a conclu Hamza Rafia.