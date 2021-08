Refaelov n'a toujours pas digéré son raté face à Vitesse : "Je n'ai pas bien dormi la semaine dernière"

La semaine dernière, Lior Refaelov a raté le penalty qui aurait pu donner à Anderlecht un bel avantage contre Vitesse. Mais si vous devez recommencer, il est prêt.

"Je n'ai pas bien dormi la semaine dernière", a déclaré le meneur de jeu hier. "J'ai souvent rejoué le penalty dans ma tête : quelques centimètres plus bas et c'était parfait. Ce n'était pas le premier que j'ai raté. Je peux gérer la pression et faire de mon mieux la prochaine fois."

Vincent Kompany a vu ses hommes tirer des penalties à l'entraînement. "C'est quelque chose pour lequel vous pouvez vous entraîner", a déclaré Kompany. "Vous pouvez créer une certaine routine, mais certains gars devront pédaler. J'ai une liste en tête. Vous devez enlever la pression à ces gars. S'ils le ratent, c'est de ma faute et pas de la leur."