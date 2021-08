Stefan Krämer est clair: "Quand on ne joue pas à 100% mais à 70%, on perd"

Le coach des Pandas sait que son équipe n'a pas livré la meilleure prestation de la saison.

Ce samedi, Stefan Krämer a connu contre Seraing sa première défaite de la saison en tant qu'entraîneur de l'AS Eupen. En conférence de presse, l'entraîneur allemand est revenu sur la mauvaise performance de ses joueurs.

"Ca a été difficile pour nous aujourd'hui. Nous avons mal commencé, avec beaucoup de pertes de balle. J'avais l'impression que mon équipe était fatiguée. En plus, on a mal joué les contres alors que notre défense tenait bien le coup avant la pause. On était mieux après la demi-heure mais nous n'avons pas eu de réelle occasion".

"Après la pause, on a manqué de tout: de pressing, de positionnement défensif et ce match nous prouve que quand on n'est pas à 100%, mais à 70, et bien la défaite est au bout. Je ne peux pas être content de la rencontre, par contre au classement on peut l'être. Mais on reste sur une mauvaise impression".