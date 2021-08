Vanderhaeghe ne digère pas la défaite face à une équipe en infériorité numérique

Malgré un bon départ, le Cercle semble prendre l'eau en JPL.

Le Cercle avait accroché un bon point lors du derby face au voisin et champion en titre, après avoir empoché quatre points sur six. Mais depuis, les Groen & Zwart ont connu deux défaites, et désormais une troisième de rang, c'était hier à domicile face au STVV.

Les Canaris ont pourtant évolué à dix durant près de 40 minutes suite à l'expulsion de Reitz (52e). Mais les troupes d'Hollerbach ont réussi à conserver leur avantage offert par Hayashi, buteur en tout début de partie (9e).

Un résultat qui ne pouvait évidemment pas satisfaire Yves Vanderhaeghe, qui a été dur envers ses joueurs : "En égalisant, nous aurions peut-être pu redynamiser l'équipe. C'est dommage que nous ayons montré trop peu de qualités en conservation. À l'exception de quelques centres, il y a eu trop peu de créativité. Nous aurions pu jouer beaucoup plus longtemps, mais nous n'aurions jamais marqué un but de cette manière", déclarait l'entraineur brugeois au micro de Sporza.

Le Cercle a investi dans plusieurs renforts offensifs ces dernières semaines, avec notamment les arrivées des Espagnols Waldo Rubio et Alex Millan. Cependant, ils n'ont pas été en mesure de se distinguer contre le STVV.

Le Cercle est désormais treizième au classement et se déplace à Zulte-Waregem lors de la prochaine journée.