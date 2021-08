Yannick Aguemon sur le chemin du retour : "J'espère pouvoir aider l'équipe rapidement"

Le Français sort de 12 mois minés par les blessures et espère enfin se (re)lancer, qui sait, peut-être contre l'Antwerp.

Yannick Aguemon est de retour dans le groupe de Marc Brys. Une nouvelle positive pour celui qui sort d'une saison galère, minée par une grave blessure au genou.

Le Louvaniste avait pourtant refait surface en fin de saison, mais la poisse est repassée par là avec une nouvelle blessure à l'entraînement, quelques jours avant le début du championnat : "Une déchirure aux ischios et six semaines de repos", confie Aguemon sur le site d'OHL. "Frustrant et surtout très dur mentalement car j'ai eu une rééducation difficile il n'y a pas si longtemps."

Le Français a trimé à l'entraînement pour revenir le plus vite possible : "Des séances d'entraînement doublées, beaucoup d'exercices, suffisamment de sommeil, une attention particulière à mon alimentation... Je n'ai rien laissé au hasard pendant ma rééducation. Je sors d'une bonne semaine au cours de laquelle je me suis entrainé avec le groupe. Cela fait du bien."

Dimanche après-midi, OHL se rendra au Bosuil et Aguemon espère être de la partie : "Pourquoi pas ? Je n'ai plus de douleur et je me sens bien. C'est bien sûr à l'entraîneur de décider. Mais je me sens prêt à aider l'équipe à prendre au moins un point sur le terrain de l'Antwerp. Nous sommes dans une passe délicate surtout après nos deux défaites consécutives. Nous devons commencer le match sans aucun complexe."