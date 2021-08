🎥 Bongonda frustré par un arrêt "à la Banks" de Van Crombrugge

Malgré la victoire de Genk, le geste du match est anderlechtois : l'arrêt de Hendrik Van Crombrugge devant Théo Bongonda était tout bonnement hallucinant.

"J'ai marqué un but, mais Gordon Banks l'a arrêté" : cette phrase du Roi Pelé date de 1970, lorsque le grand gardien anglais arrêtait sa tête d'un réflexe inimaginable lors de la Coupe du Monde. Théo Bongonda aurait presque pu dire la même chose de Hendrik Van Crombrugge après son arrêt ce dimanche. "C'est un super gardien, on le sait, bravo à lui pour cet arrêt. Heureusement, on prend quand même les trois points", souriait le Genkois après le match au micro d'Eleven.

Le geste du match, cela restera cependant cet arrêt, qui figurera très haut au classement des plus beaux de la saison en Pro League ...