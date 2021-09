Jacky Mathijssen otpimiste avant le déplacement en Turquie

Les Diablotins se déplacent en Turquie vendredi, avec l'ambition d'y prendre les trois points et de prendre une première option sur la qualification pour l'Euro 2023. Et le sélectionneur estime que son équipe a tous les atouts pour s'y imposer.

C'est en juin dernier, par une victoire probante au Kazakhstan (1-3), que l'équipe nationale U21 avait entamé sa campagne. Mais Jacky Mathijssen sait qu'un autre défi attend ses joueurs vendredi à Bursa, à une centaine de kilomètres au sud d'Istanbul.

Car la Turquie est, avec le Danemark, probablement l'adversaire numéro 1 des Diablotins pour la qualification pour l'Euro 2023. Autant dire que le déplacement de vendredi pourrait permettre aux Diablotins de marquer des points. Au terme d'un match qui sera plus compliqué qu'au Kazakhstan, contre un adversaire avec de nombreux atouts.

Nous devons d'abord miser sur nos propres forces.

Mais le sélectionneur refuse de trop se focaliser sur l'adversaire. Il s'explique, dans une vidéo diffusée par la RBFA. "Nous devons d'abord nous concentrer sur notre équipe. On sait que l'adversaire a plus de qualités que le Kazakhstan et, bien sûr, on va analyser ses forces et ses faiblesses. Mais c'est d'abord sur nos forces à nous que nous devons miser."

Et si ses joueurs parviennent à aborder ce déplacement avec sérieux, Jacky Mathijssen est persuadé qu'ils pourront quitter la Turquie avec un bon résultat dans la besace. "Si nous livrons une bonne prestation, si nous sommes prêts, si on a la grinta, parce que c'est quand même une équipe qui a beaucoup de fierté et contre qui il faudra mettre de l'énergie et de l'envie... Si on fait tout ça, qu'on y met nos qualités footballistiques, c'est une rencontre qui devrait bien se dérouler", estime le sélectionneur.

Le rendez-vous est pris, vendredi soir, sur le coup de 19 heures à Bursa.

