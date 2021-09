Benjamin Lambot : "Nous n'avons pas à rougir"

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège s'est fait sortir de la Coupe de Belgique au cinquième tour par Westerlo (1-3).

Le FC Liège a proposé un joli contenu face à Westerlo au cinquième tour de la Coupe de Belgique. Le matricule 4 a même ouvert le score avant de voir le leader actuel de D1B égaliser puis prendre les commandes de la rencontre juste avant la pause via un penalty litigieux. Alors que les Sang et Marine poussaient pour arracher le partage et disputer les prolongations, les Campinois ont planté un troisième but dans les arrêts de jeu.

"Nous avons tout donné et avons joué au football. Nous avons ouvert le score et essayé de pousser cette équipe solide en face, mais nos deux-trois petites erreurs se paient cash", a confié Benjamin Lambot à l'issue de la rencontre. "Le championnat n'a pas encore débuté en Nationale 1 alors que Westerlo a déjà disputé trois journées en D1B et a donc plus de rythme dans les jambes. Mais nous n'avons pas à rougir et allons tout faire pour parvenir à ce niveau-là. Nous pensons maintenant à Tirlemont et avons hâte de débuter ce nouvel exercice", a conclu l'ancien joueur du Cercle de Bruges.