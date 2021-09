🎥 Pro League: Brüls,Ito, Persyn... les plus beaux buts du mois d'août

La Pro League a désigné ses candidats pour le premier but du mois de la saison et ils sont quelques-uns à avoir inscrit de très jolis buts durant les six premières journées de compétition.

Christian Brüls (STVV), Tibo Persyn (Bruges), Kristof D'haene (Courtrai), Joren Dom (Beerschot) et Junya Ito (Genk) sont les si joueurs nominés, c'est désormais aux internautes de faire leur choix sur le site officiel d'Eleven Sports.

Back with some bangers! 🎯



Which one is your favourite? Vote now for your Goal of the Month via https://t.co/mhjbEFLj09👈#jupilerproleague pic.twitter.com/77wAobLYQw