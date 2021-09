Kouamé, déjà euphorique : "On était si nerveux au début de ce match !"

Christian Kouamé ne tardera pas à devenir l'une des coqueluches du Parc s'il enchaîne les prestations comme ce dimanche.

Le souriant ivoirien le reconnaît volontiers après le match : Anderlecht a très mal entamé la rencontre face à Malines, et Kouamé lui-même n'a pas échappé au marasme. "Cet après-midi, c'était difficile au début ! J'étais un peu nerveux. C'était ma première fois dans ce stade, je voulais faire bonne impression, mais après, j'ai pu me laisser aller", se réjouit-il. "En première période, on a tous eu des difficultés, on était nerveux. On ne méritait pas la défaite à Genk et aujourd'hui, on devait absolument gagner".

Heureusement pour les Mauves, ils ont réussi à rejoindre les vestiaires sur un score nul et ont ensuite ... totalement déroulé. "On a parlé avec le coach, il a donné de nouvelles consignes et on les a mises en pratique", explique Kouamé. L'attaquant prêté par la Fiorentina a inscrit ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs. De quoi prendre de l'avance dans son duel avec Zirkzee ? "Il n'y a pas duel !", évacue-t-il avec le sourire. "On est une équipe, quand on gagne, tout le monde gagne".

Séduit par la Belgique

Christian Kouamé a déjà séduit tout le monde par son jeu et son grand sourire, contagieux. Et lui-même est séduit également : "J'aime bien ce championnat, j'avais déjà de bonnes sensations à Genk. Je pense pouvoir faire de grandes choses ici", espère l'international ivoirien. "On va y aller pour les trois points à chaque fois et si on joue comme cette seconde mi-temps, ça peut le faire".