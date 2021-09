🎥 Le gros raté de Diogo Jota

Le Portugais a raté l'immanquable, samedi après-midi, contre Crystal Palace.

Liverpool n'a eu aucun mal à se défaire de Crystal Palace, samedi après-midi. Grâce à des buts de Mané, Salah et Keita, les Reds ont pris la tête de la Premier League. Mais c'est Diogo Jota qui aurait dû ouvrir le score. Seul à quelques mètres du but, le Portugais a signé l'un des ratés de la saison. Sans conséquence pour Liverpool qui a, finalement, trouvé l'ouverture quelques minutes plus tard...