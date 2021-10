Casse-tête en vue pour John van den Brom avant d'affronter Charleroi ?

Genk doit remettre les pendules à l'heure suite à sa mauvaise série face à l'Antwerp, Eupen et le Dinamo Zagreb.

John van den Brom et ses troupes se déplacent au Mambourg. Le Néerlandais a évoqué l'état de sa défense en conférence de presse, celle-ci a encaissé 10 buts lors des trois dernières rencontres.

Reste à voir si le trio colombien composé de Carlos Cuesta, John Lucumi et Daniel Munoz, ainsi qu'Angelo Preciado et Mark McKenzie, pourront être alignés après leurs retours tardifs de sélection : "Normalement, ils ne peuvent pas jouer 24 heures après être rentrés. Mais sans eux, je n'ai pratiquement plus de défenseurs. Je n'ai donc pas le choix et certains devront donc jouer. Ce n'est pas normal, et en novembre et janvier, ce sera à nouveau le cas", a confié le Néerlandais dans des propos repris par Het Nieuwsblad.

L'entraîneur Limbourgeois a peu d'alternatives et devra peut-être aller piocher un peu plus haut vers le milieu de terrain, pour trouver une solution : "Cuesta et Preciado ont beaucoup joué en sélection. Les trois autres un peu moins ou pas du tout. Ce n'est pas idéal mais au moins ils se sont tous entraînés. C'est mon rôle d'entraîneur de m'assurer que nos mauvaises performances ne se répètent plus pour casser la spirale. Cela peut passer par des changements, mais aussi en jouant plus en conservation de balle, du moins pour les matchs à l'extérieur. C'est peut-être mieux que de toujours essayer de jouer du beau football", indique van den Brom avant de confier que Patrik Hrosovsky "pourrait être une option".