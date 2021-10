Alexander Blessin critique son buteur : "Il ne travaille pas assez"

Le KV Ostende a fait un excellent travail avec la victoire contre le Cercle de Bruges (2-1) et est maintenant septième au classement. Pourtant, Alexander Blessin n'était pas vraiment satisfait.

"Je suis content de la victoire bien sûr, mais pas du jeu", a déclaré Alexander Blessin à l'issue de la rencontre. "Nous n'étions pas assez présents. La structure n'était pas là. Nous avons perdu trop de ballons et n'avons donc pas pu jouer notre propre jeu. Les gars expérimentés à l'arrière auraient dû faire mieux", a souligné le T1 du KVO.

Blessin est intervenu et a fait sortir un Rocha clairement fatigué sur le côté pour Tanghe à la mi-temps. "Il semblait fatigué après les matchs internationaux et le long voyage", a acquiescé Blessin. "Avec Tanghe, on avait plus de contrôle."

Le buteur Makhtar Gueye a également reçu une nouvelle chance. "Il peut marquer, mais il ne travaille pas assez. Quand je vois comment les autres attaquants travaillent face à notre défense, il doit encore faire des progrès."