Philippe Clement croit en l'exploit: "On sait que nous n'aurons pas 20 occasions..."

A la veille d'affronter Manchester City, Philippe Clement s'est présenté en conférence de presse et s'est exprimé à propos des chances du Club de Bruges de prendre des points contre le champion d'Angleterre.

Après les stars du PSG, voici celles de Manchester City au Jan Breydel. Kevin De Bruyne, Jesus, Walker, Ederson et Pep Guardiola vont débarquer à Bruges. Le Club, avec un bilan de 4 points sur 6, a bien débuté cette campagne et est même devant son adversaire de ce mardi au classement.

Philippe Clement a livé les clés de la rencontre: "A Leipzig, nous avons prouvé que nous pouvions faire un gros résultat, car nous avons été bons avec et sans le ballon. Nous pensons que nous pouvons faire la même chose contre Manchester City, si toute l'équipe joue à son niveau. Je sais que nous n'aurons pas 20 occasions dans ce match, nous devrons donc être efficaces. City, avec le Bayern, est une des meilleures équipes du monde, pour moi encore plus fort que le PSG et que Leipzig".

Clement parle alors de son homologue d'un soir, dont il est fan: "La façon avec laquelle il veut toujours attaquer, avec beaucoup de mouvements, je suis fan. Est-ce que je vais lui parler après la rencontre? Je ne sais pas mais j'aimerais un jour le rencontrer pour échanger avec lui et voir comment il travaille. Si je peux lui parler ce mardi, ce sera avec beaucoup de respect. Il y a du respect entre les entraîneurs en Ligue des Champions, on devrait y penser en Belgique".