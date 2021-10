Celui qui a révélé Eden Hazard à Lille évoque sa situation au Real : "Il a besoin de sentir qu'il a de l'importance dans le jeu"

Jean-Michel Vandamme, son formateur durant son passage par le centre de formation à Lille, estime que le Real doit lui donner plus de responsabilité.

Le mariage entre le Real et Eden Hazard ne semble pas coller parfaitement. Ennuyé par les pépins physiques, le Diable Rouge a du mal à montrer toute l'étendue de son talent malgré quelques bonnes prestations en ce début de saison.

Pas question pour Jean-Michel Vandamme de s'inquiéter. L'homme qui a formé er révélé Hazard à Lille estime que les Madrilènes doivent donner plus de responsabilité au Belge : "Eden peut encore réussir au Real. Il doit se sentir comme un leader, non pas dans les vestiaires mais sur le terrain et il aime être important dans le jeu. Il faut lui donner les clefs du jeu sinon, il partira", a déclaré l'homme pour le média espagnol AS.

Vandamme prend en exemple la situation d'Hazard chez les Diables Rouges pour appuyer son argument : "Avec la Belgique, il continue de performer. Avec Kevin De Bruyne, ils se complètent. Au Real, il a des joueurs autour de lui comme Karim Benzema qui peut le comprendre. Ils peuvent s'apporter beaucoup l'un à l'autre."