Rose est persuadé de pouvoir conserver Haaland !

Le prodige norvégiens va-t-il rester à Dortmund la saison prochaine?

Cela n’a rien d’un secret, l’attaquant Erling Håland (21 ans, 10 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) ambitionne de quitter le Borussia Dortmund en fin de saison, pour se fixer des ambitions plus hautes et tenter de garnir ailleurs son armoire à trophées. Néanmoins, du côté des Marsupiaux, on reste confiant concernant l’avenir du Norvégien, à l’image de l’entraîneur Marco Rose.

"Pourquoi un garçon aussi intelligent qu'Erling Håland ne développerait-il pas le sentiment et l'envie de rester à Dortmund dans les années à venir ? Je vois vraiment une opportunité qu’il puisse rester pour les saisons futures", a souligné le technicien allemand ce vendredi, dans les colonnes du quotidien Bild.

Une déclaration quelque peu optimiste, un peu trop vraisemblablement alors qu'Håland devrait pouvoir quitter le BvB l'été prochain moyennant une clause libératoire estimée à 75 millions d'euros.