Stefan Krämer regrette un tournant: "On est dans l'euphorie de l'égalisation"

Devant son public, Eupen n'est pas passé loin d'une nouvelle remontada.

Après 75 minutes sans trouver de solutions, Eupen a eu un moment d'euphorie pour, une nouvelle fois, marquer deux buts en quelques minutes. Cependant, cela n'aura servi à rien, pour le plus grand malheur de l'entraîneur des Pandas, Stefan Krämer.

"En première période, nous n'y étions pas", a déclaré l'Allemand en conférence de presse. "Nous étions statiques, nous n'avons pas eu d'occasions et avec les buts encaissés nous avons encaissé le coup. Après la pause, on a changé la composition puisqu'on a dédoublé les flancs. Du coup, nous avons pu mettre des centres".

Et ce changement aurait pu changer la physionomie du match: "On revient à 2-2, mais malheureusement, et je le regrette, dans l'euphorie nous ne nous reconcentrons pas et nous encaissons directement. Je pense que si on tient ces quelques minutes on pouvait prétendre à la victoire. Nous aurions vraiment mérité un point avec nos dernières occasions. C'est vraiment dommage, car l'Union est une très bonne équipe".

Oui, dommage car cette défaite laisse un peu Eupen dans le doute avant la Coupe de Belgique.