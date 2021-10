🎥 Le but façon "Ibrahimovic" d'un attaquant de MLS

Le Colombien Dairon Asprilla a marqué un but spectaculaire lors de la victoire de Portland contre San José (2-0), mercredi en MLS.

Si Zlatan Ibrahimovic a vu ce but, il a dû apprécier. Adepte des gestes spectaculaires et des buts mémorables, l'attaquant suédois passé par le Los Angeles Galaxy (2018-2019) avait inscrit un retourné incroyable contre l'Angleterre (4-2) en novembre 2012, qui avait ensuite fait le tour des télévisions du monde entier. Celui marqué par le Colombien Dairon Asprilla, mercredi en MLS, lui ressemble un peu.

Are you kidding?! 🤯



Dairon Asprilla with a spectacular finish! pic.twitter.com/2qHuvHIGs0