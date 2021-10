Luka Elsner donne des nouvelles de son noyau : "Il y a une inquiétude persistante avec Daouda Peeters"

Le Standard de Liège affrontera Courtrai samedi soir lors de la treizième journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner a donné des nouvelles de son noyau avant la réception de Courtrai. "Il y a une inquiétude persistante avec Daouda Peeters. Une gêne musculaire ou nerveuse au niveau du muscle de la jambe droite, il est au CHU pour faire des examens complémentaires. Il ne sera donc pas là ce weekend tout comme Selim Amallah (adducteurs) toujours en convalescence. Kostas Laifis a participé aux deux derniers entraînements, on voit le bout du tunnel. Dennis Dragus s'est entraîné également, plus trop de doutes le concernant. Merveille Bokadi a disputé ses premières minutes, des sourires et une bonne nouvelle pour nous. Mais il faut aller pas à pas avec lui. Pour conclure, Gojko Cimirot a eu de bonnes sensations à Mouscron", a confié le technicien franco-slovène en conférence de presse.

"Nous avons tiré des enseignements positifs"

Le T1 des Rouches est revenu sur la qualification en Coupe de Belgique. "Nous avons rempli l'objectif en nous hissant au prochain tour dans un contexte loin d'être simple, il y a toujours des difficultés lors des rencontres de Croky Cup. Nous avons bien maîtrisé nos phases défensives et beaucoup d'efforts ont été effectués pour ne pas se mettre en difficulté. Nous avons tiré des enseignements positifs, à savoir être plus juste techniquement, créer plus de connexions, mieux occuper certaines zones et jouer plus souvent dans la profondeur", a souligné Luka Elsner.