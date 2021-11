Kompany veut qu'Anderlecht se réveille : "Plus un match comme à l'Antwerp"

La situation du RSCA peut devenir critique sans victoire ce dimanche face à Courtrai. Vincent Kompany le sait et surtout, il ne veut pas revoir une prestation comme celle des Mauves à l'Antwerp.

Retour de trêve ou pas, Vincent Kompany espère bien voir des joueurs gonflés à bloc pour la réception du KV Courtrai ce dimanche. "J'espère qu'ils l'ont vécu comme moi et qu'ils auront un surplus de modification après le match à l'Antwerp. C'est ce qui doit se passer après un résultat négatif", entame le coach du RSCA en conférence de presse. "Ce match de dimanche est une priorité absolue, on veut rebondir très vite. Concernant les matchs internationaux, le souci vient souvent d'Amir (Murillo), et il est suspendu, donc c'est peut-être la meilleure chose (rires). Pour le reste, beaucoup de garçons sont restés avec nous, il faut aussi le voir comme ça".

C'est difficile de garder ce qui va bien et changer ce qui ne va pas, car tout est souvent lié

L'objectif sera donc de retrouver un peu de l'identité de jeu anderlechtoise après un non-match total au Bosuil. "Une chose est sûre : je ne veux plus d'un match pareil. Il faut retrouver cette possession comme face à Louvain, Ostende, face au Beerschot ou même Bruges. Nous étions bons en possession. Là où c'est moins bon, j'en suis conscient, c'est sans le ballon", concède Kompany. "C'est difficile en tant que coach de garder ce qui va bien et changer ce qui va moins bien, car les deux sont souvent liés. Il faut trouver cet équilibre, notamment entre buts marqués et encaissés".