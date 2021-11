"Pas de compétition entre Vanzeir et Undav"

Undav a "volé" un but à son compère de l'attaque Dante Vanzeir. Mais pas de problème à l'horizon entre les deux hommes.

En touchant le ballon du bout du nez, Undav a marqué son quatrième but de la soirée à Ostende mais a surtout privé Vanzeir d'un but qu'il aurait mérité. De quoi avoir une rivalité entre les deux attaquants de l'Union? Felice Mazzù assure que non.

"Il n'y a pas la moindre compétition entre Undav et Vanzeir", a déclaré Mazzù en conférence de presse. "Il suffit de regarder le match de ce soir. Quand il peuvent marquer, ils se font des passes, une fois Vanzeir, une fois Undav, et ils sont contents quand l'autre marque".

Il n'y a donc pas le moindre problème entre les deux hommes selon Felice Mazzù. Jusqu'ici en effet, les deux jouent comme des frères. Pourvu que cela continue pour l'Union.