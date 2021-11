Stéphane Mukala revit en Nationale 1 : "Je veux réaliser une belle saison avec la Louvière Centre"

Arrivé cet été chez les Loups, le joueur formé au Standard de Liège commence à trouver ses marques et ses repères en Nationale 1.

Stéphane Mukala revit à La Louvière Centre où il s'est rapidement imposé. Formé au Standard de Liège, le milieu de terrain avait quitté les Rouches il y a deux ans avant de connaître une période sombre. "Juste après mon départ du Standard, je me suis blessé aux adducteurs. Une année sur la touche puis l'arrivée du Covid-19, cela fut deux années sans football. L'un des pires moments de ma carrière", nous confie le joueur âgé de 22 ans. "Je me suis soigné et j'ai travaillé dur pour revenir. J'ai été proche de rejoindre la Raal en D2ACFF, mais finalement nous ne sommes parvenus à trouver un accord. J'ai ensuite discuté avec la Louvière Centre, et tout s'est fait tout seul. Le club m'a directement fait confiance et j'essaie de la lui rendre. Je ne regrette pas mon choix", explique le milieu défensif.

"Il faut continuer d'engranger des points et de monter au classement"

Titulaire lors des dix rencontres des Loups en Nationale 1, le Belge est vite devenu indiscutable au sein de l'entrejeu. "J'ai rejoint le club une semaine avant le début du championnat et il a fallu que je m'adapte vite et que je trouve des automatismes avec mes coéquipiers. Ce n'est pas évident d'avoir directement une certaine cohésion, et c'est ce qui explique nos trois défaites de suite en début de compétition. Puis depuis l'arrivée du nouveau coach, il y a plus de structure et nous sentons que nous sommes sur la bonne voie. Ce qui se passe en coulisses avec le changement de direction ? Nous n'y pensons pas trop, nous nous focalisons sur le terrain. Nous voulons asbolument réaliser une belle saison et nous maintenir. Nous occupions la dernière place du classement il y a encore quelques semaines, désormais il faut continuer d'engranger des points et de monter au classement", précise le médian qui a découvert la Nationale 1 cette saison.

"Ma première année chez les adultes"

"Je découvre encore ce championnat et c'est en fait ma première année chez les adultes. C'est fort physique et tactique : les équipes sont bien organisées. Une série qui est une belle vitrine et dans laquelle je veux continuer de grandir. Nous pensons déjà à notre rencontre face à Rupel Boom du week-end prochain. Il faut l'emporter et signer ainsi un troisième succès de suite à l'extérieur, mais surtout prendre de l'avance sur notre adversaire et concurrent au classement", a conclu Stéphane Mukala.