Sébastien Pocognoli inflexible avec ses joueurs : "Ils m'ont demandé deux jours de congé..."

L'AS Monaco a inversé la tendance ces derniers mois, et enchaîne les résultats positifs. La patte de Sébastien Pocognoli est visible, avec un secret : beaucoup de travail.

Et de cinq : l'AS Monaco a remporté sa 5e victoire consécutive en championnat ce samedi, battant le Stade Brestois sur le score de 2-0 une semaine après avoir créé la sensation en allant s'imposer 1-3 au PSG. Après des semaines compliquées, Sébastien Pocognoli savoure donc les résultats qui commencent à se concrétiser.

Comme à l'Union, c'est la mentalité instaurée par Pocognoli qui est marquante. "C'est le fruit d'un travail quotidien, je pense que chaque jour, on s'entraîne avec une intensité très haute. On ne laisse rien au hasard et ça porte ses fruits", se réjouit le coach monégasque au micro de L1 +.

Pocognoli n'accorde pas de congé aux joueurs de Monaco

"C'est pour ça que je n'ai pas paniqué même durant notre période difficile car comme je le disais, ça ne se voyait peut-être pas, mais on travaillait bien à l'entraînement", rappelle Sébastien Pocognoli. "On disait parfois que j'étais trop positif".

Sébastien Pocognoli : "𝘓𝘦𝘴 𝘫𝘰𝘶𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘮'𝘰𝘯𝘵 𝘥𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥𝘦́ 𝘥𝘦𝘶𝘹 𝘫𝘰𝘶𝘳𝘴, 𝘪𝘭𝘴 𝘯𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘶𝘳𝘰𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘴" 😅#ASMSB29 pic.twitter.com/AIQOh8EJDJ — L1+ (@ligue1plus) March 14, 2026

Mais depuis la fin du mois de janvier, les bons résultats s'enchaînent pour l'ASM. Le double duel de Champions League face au PSG et la victoire au Parc des Princes le week-end dernier l'ont prouvé, et Monaco reste donc sur un 15/15 en championnat. De quoi se replacer dans la course à la Champions League.





Bref : pas le moment de se reposer. "Mes joueurs m'ont demandé 2 jours de congé et ils ne les auront pas", sourit Pocognoli. "Quand est-ce qu'ils en auront ? Durant la trêve internationale, pour ceux qui ne sont pas repris en sélection".